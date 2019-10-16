Новые вводные: Кремль прокомментировал идею Киева о "роспуске" ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске ДНР и ЛНР неожиданна для стран нормандского формата, прокомментировал новые украинские предложения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это опять, что называется, новые вводные от украинской стороны", — добавил помощник Владимира Путина.

"Здесь пока трудно что-то комментировать. Означает ли это отход от минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно", — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

Украина в начале октября показала невозможность со своей стороны выполнять достигнутые в Минске соглашения о разведении сил Киева, Донецка и Луганска от линии соприкосновения. Разведение сил является одним из условий встречи глав стран в нормандском формате.

При этом Киев переходит к прямому шантажу: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если до конца года встреча глав государств нормандского формата, а это Россия, Франция, Германия и Украина, не состоится, то Киев выйдет из минских соглашений.

Впрочем, и новая идея Киева направлена на срыв минских соглашений. Поскольку минские соглашения парафированы представителями ЛНР и ДНР, и завершение всего комплекса предусмотренных этим соглашением пунктов невозможно без согласования с представителями народных республик Донбасса.

В ОБСЕ при этом подчеркнули, что не поддерживают изменение правил выполнения или включения новых условий в "формулу Штайнмаейера".

Военная операция против ЛНР и ДНР была начата Киевом в апреле 2014 года. Операция получила название "антитеррористической". Ее жертвами стали, по данным ООН, 13 тысяч человек.

С сентября 2014 года приняты уже три документа Минских соглашений, которые должны привести к деэскалации конфликта. Но Киев постоянно пытается жонглировать пунктами соглашения: требуя исполнения последних пунктов соглашения в обмен на исполнение первых шагов по минским договоренностями.