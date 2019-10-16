75-летняя индианка родила первенца от 80-летнего мужа

В Индии пожилая супружеская пара, у которой есть приемный ребенок, всю жизнь мечтала о своем. Узнав о возможностях современной медицины, 75-летняя женщина и ее 80-летний муж решились на ЭКО.

По сведениям The Times of India, девочка родилась преждевременно с весом 600 граммов путем кесарева сечения, поскольку возраст и здоровье матери, у которой нет одного легкого, не позволяли родить естественным путем.

Малышку поместили в отделение интенсивной терапии, она и мать находятся под наблюдением врачей, сообщает телекомпания "Мир". По последним данным, состояние ребенка уже стабилизировалось.

Вероятно, эта женщина станет самой возрастной роженицей в мире. В сентябре зарубежные СМИ сообщали о том, что еще одна жительница Индии после процедуры ЭКО родила близнецов в возрасте 73 лет.