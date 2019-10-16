Обновление сочинской набережной завершится до конца года

Обновление сочинской набережной завершится до конца этого года. Об этом сообщает "Вести Сочи". О том, что увидят гости и жители города, рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский после прогулки вдоль побережья.

Последний раз черноморская набережная ремонтировалась перед проведением Олимипиады-2014. Пришло время косметического ремонта, заявил мэр. В процессе работ будут благоустроены подземные переходы, обновлены дорожки для велосипедистов и бегунов. Причем особое внимание будет уделено тому, чтобы учесть интересы всех сторон, в том числе пешеходов. Последние часто жалуются на то, что любители активного образа жизни мешают спокойным прогулкам.

В обязательном порядке заменят либо отремонтируют освещение на протяжении всей набережной. Как объясняют специалисты, из-за того, что фонари находятся близко к воде, уменьшается срок их эксплуатации. Также будут обновлены камеры видеонаблюдения.