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16 октября 201914:20 Арзы Хасьянова

Алкоголь в крови сбитого ребенка: СК РФ проверит дело об аварии с участием полицейского

Алкоголь в крови сбитого ребенка: СК РФ проверит дело об аварии с участием полицейского

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик. В крови ребенка обнаружили алкоголь. Глава ведомства поручил провести повторную экспертизу. На этом настаивают и родители погибшего.

Страшное ДТП с наездом в июле этого года унесло жизнь шестилетнего мальчика. Инцидент произошел в селе Буйское Кировской области. Новые подробности появились недавно и сразу вызвали резонанс: "В крови при судебно-химическом исследовании обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле".

Родители погибшего мальчика предоставили результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в августе. Такое количество алкоголя соответствует легкой степени опьянения для взрослого, но обнаружено оно было в крови ребенка.

Близкие погибшего мальчика опасаются, что виновный в ДТП может избежать наказания, ведь им оказался сотрудник правоохранительных органов. В момент аварии машиной управлял 45-летний майор полиции.

"Все прекрасно понимают, что ребенка уже не вернуть. Я понимаю это, но и оставить его безнаказанным я тоже не могу. Я не отступлю, это мой единственный сын. Это мой любимый сын, он меня любил больше всего на свете", — говорит Владимир Суворов, отец погибшего мальчика.

В управлении МВД по Кировской области сообщают, что майор полиции сбил ребенка, когда во время отпуска ехал на автомобиле по главной дороге села Буйское. По предварительным данным, полицейский не имел реальной возможности предотвратить столкновение, отмечают в ведомстве. От полученных травм ребенок скончался.

После случившегося водитель прошел медицинское освидетельствование, в его организме не нашли следов алкоголя. А вот спиртное в крови погибшего мальчика стало поводом для новой судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время продолжается расследование. Однако в МВД подтвердили, что майор продолжает работать в полиции. Вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности решат после того, как будет завершено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел в апреле 2017 года в Балашихе. Местная жительница сбила насмерть 6-летнего мальчика. В крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Такой результат показала и повторная экспертиза. Спустя несколько месяцев суд опроверг данные экспертизы — кровь была взята ненадлежащим образом, туда попала грязь, что привело к процессу спиртового брожения. В отношении экспертов возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

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