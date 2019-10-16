"Восточный" гимн России и "мерседесы" ДПС: в Кремле оценили аравийский прием Путина

К ошибкам в исполнении гимна надо отнестись с пониманием, успокоил всех пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна, — добавил он. — Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но, тем не менее, эмиратская и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента".

Пресс-секретарь Владимира Путин попросил обратить внимание на то, что главу российского государства принимали на высочайшем уровне, атмосфера была благожелательной, в Абу-Даби и Эр-Рияде прошли конструктивные переговоры. "Если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то гипертрофированная реакция неуместна", — цитирует Пескова РИА Новости.

Музыканты во время визитов Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты во время исполнения государственного гимна России допустили ряд ошибок и не смогли верно исполнить композицию.

Начальник оркестра Почетного караула майор Павел Гернец дал квалифицированный комментарий по этому вопросу. Он пояснил, почему в ряде восточных государств возникают сложности с исполнением государственного гимна.

"У них свои трактовки произведений, — объяснил Павел Гернец. — Такие истории случаются из-за разных музыкальных культур. В Азии и странах Востока другая музыкальная культура, у них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количества в тональностях. Например, согласно индийской теории звуков – имеется 7 нот, причем каждая нота соответствует какой-либо планете. Гамма из 7 нот подразделяется на 22 четвертьтона".

Надписями "полиция" и "ДПС" на "мерседесах" сопровождения во время официального визита в ОАЭ принимающая сторона хотела сделать нам приятное, добавил Общественной палаты России, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

"Надпись "ДПС" — это так, в качестве шутки", — пояснил Орджоникидзе.

Внешнюю охрану первого лица во время официального визита берет на себя государство пребывания, а внутреннюю охрану обеспечивают наши сотрудники. Охранные службы договариваются между собой о взаимодействии друг с другом на каждый случай.

Эскорт президентскому кортежу в ОАЭ и Саудовской Аравии составляли всадники, а в Абу-Даби над резиденцией, куда приехал Путин, пролетела эскадра истребителей, окрасив небо в цвета российского флага. Пушки произвели для Путина 21 салютный залп.