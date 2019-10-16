Путин подписал закон о полицейском предостережении

Президент России подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения.

Как говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, предостережения могут касаться недопустимости действий, которые создают условия для преступлений и административных правонарушений, законодательно отнесенных к подведомственности полиции.

Кроме того, это также могут быть предостережения о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Указом предусматривается, что порядок объявления официального предостережения (в том числе порядок вручения, форма и перечень категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять) будет определен МВД России, передает РИА Новости.