Медведь загнал рыболовов на деревья, ограбил их и попал на видео

В Хабаровском крае на берегу реки медведь ограбил рыболовов, разодрал их лодки, а самих загнал на деревья. По информации паблика Novostivanino, что инцидент произошел на реке Кирпичный в Ванинском районе.

Люди пытались отпугнуть зверя громкими криками и обидными словами, однако животное не обращало на это никакого внимания и, скрупулезно изучив и порядком испортив припасы рыболовов, удалилось.