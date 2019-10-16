Путин: тем, кто не может работать с людьми, надо заняться другой работой

На совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники работали "с душой и с сердцем", помогая решить проблемы пострадавших от паводков в Иркутской области. Он подчеркнул, что те, кто не может действовать таким образом, "не туда попали, им нужно заняться другой работой", передает телеканал "Россия 24".

Президент отметил, что нужно иметь ввиду, что в данном случае речь идет о людях, попавших в беду. "Нужно исходить из этого, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь", — уверен Путин. Он подчеркнул: "Ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь".