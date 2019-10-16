Турция нашла альтернативы американским F-35

Турецкие вооруженные силы нашли альтернативы американским самолетам пятого поколения F-35, сообщает агентство ТАСС. "Предложения поступают", — заявил президент Реджеп Эрдоган.

Напомним, Вашингтон исключил Анкару из программы истребителей F-35. Это было сделано после того, как Турция приобрела российские зенитные ракетные комплексы C-400 "Триумф". Правда, как ранее заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, Республика продолжает выпускать стальные рамы для американских боевых самолетов пятого поколения.

В августе 2019 года Реджеп Эрдоган посетил международный авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском. Там он осмотрел российские истребители пятого поколения Су-57 и спросил у Владимира Путина, можно ли их купить. Президент РФ ответил утвердительно.