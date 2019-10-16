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Ситуация в Донбассе 25 минут назад

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16 октября 201915:16

Семь дней тишины: Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Семь дней тишины: Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал украинский президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Егилсом Левитсом.

По словам Зеленского, в данное время на юго-востоке страны уже два дня не стреляют, и он надеется, что так будет и следующие пять суток.

Президент Украины напомнил, что 31 декабря 2019 года истекает строк действия закона об особом статусе Донбасса, а потому "формула Штайнмайера" будет трансформирована в новый закон, который будет обсуждаться в Верховной раде.

При этом Зеленский подчеркнул, что это произойдет только если представители Украины, России, Германии и Франции встретятся в нормандском формате и одобрят соглашение.

"Формула Штайнмайера"— механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года. 1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию "формулы Штайнмайера", что вызвало массовые протесты на Украине.

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