1 миллион 200 тысяч: в России снизилось число алкоголиков

За десять лет число зависимых от алкоголя снизилось почти на 40 процентов. С соответствующим заявлением выступили в Минздраве России.

С 2008 по 2017 годы общее количество больных алкоголизмом, по данным Росстата, сократилось на 37 процентов — с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек. В том числе в 2,2 раза снизилась заболеваемость алкогольными психозами — с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По расчетам ведомства, потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в прошлом году. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Минздрав продолжает активное участие в формировании государственной политики по сокращению вредного потребления алкоголя и считает необходимым ее дальнейшее развитие. Кроме того, планируется разработка новых эффективных популяционных мер как информационного, так и регуляторного характера.

По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение употребления алкоголя привело к значительному увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России. При этом приводится статистика, согласно которой за 2019 год из-за отравлений алкоголем умерли шесть тысяч человек.