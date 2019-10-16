Виктор Медведчук: у Зеленского нет политической воли в вопросе Донбасса

Требование Украины распустить ДНР и ЛНР — это свидетельство того, что у президента Владимира Зеленского отсутствует политическая воля для выполнения минских соглашений и установления мира в Донбассе. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло 15 октября. Киев заявил, что готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения. Медведчук подчеркнул, что украинская делегация не могла действовать самостоятельно, а выполняла директивы Зеленского.

"Подобные позиции свидетельствуют о том, что процесс мирного урегулирования в Донбассе фактически сорван. Что касается отвода войск, то для начала нужно осуществить пилотный проект в Золотом и Петровском, который Украина отказывается выполнять", — отметил Виктор Медведчук.

Кроме того, глава украинской партии подчеркнул, что президент Украины имеет все возможности, чтобы поставить на место национал-радикалов, которые сорвали разведение войск. "У президента страны под контролем находится армия и все правоохранительные ведомства. Это значит, что он может препятствовать действиям националистов", — подчеркнул он.

Идею Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это стало неожиданностью для всех участников "нормандского формата". По его словам, речь идет о новых вводных с украинской стороны. "Можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", — пояснил представитель Кремля.