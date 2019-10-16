Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

В Сети появились тизер-трейлер и тизер-постер романтической сказки режиссера Жоры Крыжовникова "Лёд 2". Картина является совместным производством кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio, "НМГ Студии", телеканала "Россия 1" и Sony Pictures.

Фильм снова начинается в одном из красивейших мест России – на озере Байкал. В продолжении мелодрамы "Лёд" фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Но цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.

Режиссером фильма стал один из самых ярких представителей современного российского кинематографа – Жора Крыжовников. Главные роли исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.