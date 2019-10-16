Команда Квята с 2020 года будет переименована в Alpha Tauri

Команда "Формулы-1" Toro Rosso, за которую выступает россиянин Даниил Квят, со следующего сезона будет выступать под новым названием. В межсезонье состоится ребрендинг второй команды концерна Red Bull и в 2020 году она будет выступать под именем Scuderia Alpha Tauri.

Такое решение было принято по ходу Гран-при России, проходившее в конце сентября в Сочи. Как сообщает Motorsport, комиссия "Формулы-1" путем электронного голосования одобрила смену названия команды из Фаэнцы.

Новое название команды связано со звездой в созвездии Тельца.

Toro Rosso выступает в "Формуле-1" с 2006 года. Это произошло в результате покупки концерном Red Bull команды Minardi и ее дальнейшего переименования. Тогда это спасло Minardi от прекращения существования. После этого команду решили использовать для "обкатки" молодых гонщиков.