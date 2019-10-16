Деньги на ремонт дорог в Прибайкалье выделяют, но лучше они не становятся

Деньги на ремонт дорог в Прибайкалье выделяют регулярно, но вместо дорог все равно одни направления. Только в областном центре "Карта убитых дорог" насчитывает 200 объектов.

Спикер областного парламента Сергей Сокол и эксперт ОНФ Илья Яковенко проводят совместный рейд. Качество дорожного ремонта в порядке, но так было не всегда. За этот участок общественникам пришлось повоевать. Во время рейда Сергей Сокол отметил, что, например, садоводческие дороги не менее важны, чем большие магистрали. Много пожилых и с детьми живут здесь постоянно. Нужна хорошая дорога - и в школу ездить, и чтобы скорая помощь приезжала и пожарные. "Важно, чтобы дорога была в хорошем состоянии. И не просто была нормально построена, но ещё и поддерживалась", — подчеркивает председатель Заксобрания Иркутской области.

Между тем на "Карте убитых дорог" постоянно появляются новые объекты. Зампред Контрольно-Счётной палаты Иркутской области Юлия Махтина заявила, по объектам капремонта: по трём дорогам на 1 июля так и не было экспертизы. Это автодороги Братск - Усть-Илимск, Хребтовая - Рудногорск и Олха - Большой Луг. Значит средства остались невостребованными.

Кроме того, отмечает "Вести Иркутск" по данным Контрольно-Счётной палаты, на реализацию 4 государственных программ деньги были направлены, но дороги в регионе лучше не стали. Председатель Заксобрания области Сергей Сокол приводит цифры - в текущем году на реализацию госпрограмм в сфере дорожного хозяйства предусмотрено более 13 миллиардов, а больше половины, 2/3 средств не израсходованы. По программе "Развитие административного центра Иркутской области" исполнение вообще ноль

В итоге депутаты сошлись во мнении, что проблему решать нужно вместе - с подрядчиками и заказчиками дорожных работ. А Минстрой должен внимательнее изучить возможности привлечения федерального финансирования.