Кот-наркокурьер сбежал из-под ареста: следствие потеряло главный вещдок

Новомосковский городской суд Тульской области потерял главное вещественное доказательство в уголовном деле о доставке наркотиков в колонию. Запрещенные вещества поставлял кот — он якобы переносил их в места ограничения свободы.

Пока суд разбирался с защитой, животное сбежало из зооуголка, куда четвероногого передало следствие на ответственное хранение. Адвокат Дмитрий Сотников рассказал "Коммерсанту", что утеря кота лишает возможности провести следственный эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли он мог переносить наркотики в колонию.

Уголовное дело связано с заключенным тульской колонии Эдуардом Долгинцевым. Он, по версии следствия, наладил поставки наркотиков заключенным с воли, используя для этого кота, который родился в месте ограничения свободы. Четвероногий периодически покидал территорию через небольшой лаз. Обвинение считает, что знакомый Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком, где и разместил сверток с наркотиком. В итоге мужчину задержали, а питомца отправили на передержку в местный зооуголок в качестве вещественного доказательства.

Адвокат рассказал, что кот сбежал еще зимой. Его разрешали выпускать из клетки, но один раз на территорию забежали чужие собаки, а животное испугалось их и скрылось. По словам адвоката, наличие четвероногого было крайне важно для защиты по делу Долгинцева. Сотников сомневается в том, что кот мог проникать в колонию через лаз в заборе, поскольку администрация не могла допустить в нем дыр — животное могли только перебросить.

Адвокат Долгинцева не исключает, что кота могли похитить умышленно, а в поставке наркотиков вовсе задействованы сотрудники колонии. Как отмечает издание, ответственных за хранение живого вещдока могут наказать, а само дело закрыть в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

В 2017 году иранская полиция обезвредила сотню голубей-наркокурьеров. Наркотики в коробочках привязывались к лапкам птиц, затем пернатые доставляли их в нужное место.