498-я ракетка мира из России вышел во второй круг Кубка Кремля

На теннисных кортах московского дворца спорта "Крылатское" в Москве продолжаются встречи престижного турнира Кубок Кремля. Российский теннисист Ален Авидзба пробился во второй круг соревнования после победы над еще одним россиянином Алибеком Качмазовым.

Авидзба является 498-м номером мирового рейтинга ATP. Он получил "уайлд-кард" от организаторов Кубка Кремля и в трех сетах обыграл соперника. Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу Авидзбы. Матч продолжался 1 час 47 минут.

За путевку в четвертьфинал 19-летний россиянин поспорит с сербом Николой Милоевичем. Их поединок состоится 17 октября.