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16 октября 201916:47

Звезда сериалов Ольга Юрасова прокомментировала свой "арест за кражу"

фото: kino-teatr.ru

Ряд СМИ 16 октября сообщил о том, что актриса Ольга Юрасова, известная по сериалам "Солдаты", где она играла жену прапорщика Шматко, "Глухарь", "Статский советник", "Саша+Маша" и другим, попалась с поличным на краже в фитнес-центре.

В частности, Telegram-канал "112" сообщил, что вычислили ее с помощью камер видеонаблюдения, "добычей" актрисы стали 50 тысяч рублей, и она якобы уже в этом призналась.

Отмечалось, что вещи из шкафчиков клиентов этого фитнес-центра пропадали с июня, поэтому администрация и установила камеры.

При этом телеканал РЕН сообщает, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело.

Однако Юрасова на своей странице "ВКонтакте" сделала официальное заявление, в котором написала, что это "сфабрикованная ложь".

Актриса полагает, что "кому-то нужна сенсация, реклама", или же распространение этой информации было сделано "на почве личной зависти и неприязни". Юрасова заверила, что у нее "все хорошо".

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