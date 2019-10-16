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16 октября 201918:57

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Красноярска

фото: Аэрофлот

16 октября 2019 года "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Красноярска. В числе первых направлений Сочи, Омск, Иркутск, Симферополь, Новосибирск, Томск, Екатеринбург. Авиакомпания продолжает формировать маршрутную сеть, полеты начнутся в весенне-летнем расписании. Это важнейший этап процесса создания крупного транспортного узла авиакомпании на базе аэропорта Красноярска.

Для "Аэрофлота" Красноярск станет вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet 100. Пассажирам в Красноярске станут доступны не только прямые рейсы в города Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов, но также и удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны.

Новый хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — часть масштабной стратегии "Аэрофлота", в рамках которой авиакомпания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллиона человек. Новый региональный транспортный узел позволит нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а также расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов за пределами Москвы в соответствии с поручением президента.

"Аэрофлот" предоставляет пассажирам высокое качество обслуживания на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса авиакомпании служат многочисленные награды и рейтинги, в числе которых "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX. Последнюю награду имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.

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