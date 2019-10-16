В Царском селе личным комнатам Екатерины II вернут первоначальный вид

Масштабная реставрация готовится в музее-заповеднике "Царское село". Там планируют воссоздать интерьеры восьми комнат Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Мастера постараются вернуть первоначальный вид личным комнатам Екатерины II, он был уничтожен во время Великой Отечественной войны.

В настоящее время в комнатах голые стены, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Чтобы воссоздать оригинальный вид пространства, подняли архивы музея, где хранятся фотографии, акварели и коллекция первых цветных фотографий. Реставраторы уверены, что работа предстоит крайне сложная. До конца этого года необходимо приступить к восстановлению пяти комнат, в их числе зеркальный и серебряный кабинеты императрицы, опочивальня, Купольная столовая. В это же время будет вестись работа над проектами остальных комнат. Первые посетители смогу лицезреть новые интерьеры в 2023 году.