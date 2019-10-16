Девушка уверяет, что в роддоме ее продали семье насильников

В "Прямом эфире" – история 21-летней Кристины Гребенниковой из Нижнего Новгорода. Она утверждает, что родная мать продала ее другой женщине — Юлианне — в роддоме Красноярска и якобы 20 лет назад там это было обычным делом.

Молодая женщина рассказывает, что Юлианна и ее мать Валентина в детстве били и издевались над ней, а братья Юлианны – насиловали.

Кристина, по ее словам, пыталась пожаловаться бабушке, но получила пощечину за "вранье".

В 18 лет она в чем была сбежала из дома и вскоре встретила свою любовь – мужчину 60 лет, которому родила двоих детей и сейчас ждет третьего.

Он и поселил сомнение в Кристине, предположив, что такое отношение к родной дочери ненормально, и, видимо, она им была не родной.

В студии программы эту информацию, однако, опровергла Валентина Васильевна Гребенникова. Она рассказала, что была под следствием, когда ее дочь родила Кристину.

Самой Юлианне тогда было всего 17, а биологическим отцом ребенка оказался мужчина, которого Валентина попросила присмотреть за дочерью, когда попала под суд.

Эльдар Папава говорит, что не знал о существовании дочери: 21 год назад ему сказали, что Юлианна сделала аборт. В студии программы он нежно поцеловал дочь.

Кто в этой ситуации говорит правду, а кто – врет? Что показали тест ДНК и детектор лжи? Почему Валентина Гребенникова уверена, что ее сыновья не могли насиловать Кристину?

Какое отношение к этой истории имеет герой нашумевшего в Интернете ролика, и за что попала под следствие бабушка Кристины?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".