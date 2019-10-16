Учительница, издевавшаяся над детьми, отпущена под подписку

В Москве учительницу, которая издевалась над детьми в коррекционной школе, отпустили под подписку о невыезде. Скандал разгорелся после того, как в полицию пожаловалась мама одного из пострадавших учеников. Позже в Сети появились кадры, на которых видно, как преподаватель бьет восьмилетнюю девочку.

За этим забором коррекционные школа, особенности воспитательной работы в которой сейчас обсуждают в Интернете, полиции и уже в прокуратуре. Одна из педагогов била учеников.

После таких воспитательных мер, дети возвращались домой с синяками и царапинами. Родители заподозрили неладное, и обратились к частным детективам. На помощь тем пришла одна из сотрудниц школы — установила в классе скрытые камеры. Кадры, попавшие в объектив теперь повод для возбуждения уголовного дела против педагога.

"В ходе проверки выявлен еще один факт применения насилия к детям, в связи с чем материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса для возбуждения уголовного дела", — заявила начальник пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.



У этой коррекционной школы несколько филиалов. В каждом уже знают, что произошло, но ничего не комментируют. Педагог, чье отношение к детям вызвало подозрения родителей, утверждает, что на кадрах может быть не она и уже подала встречный иск против коллеги, установившей скрытые камеры.

"Когда следствие во всем этом разберется, я дам интервью прессе. Я не могу сейчас давать никакой информации, потому что, сами понимаете, что пишут и показывают, — мне не о чем говорить, — говорит педагог Екатерина Тураносова.

Случай этот не первый. В других филиалах подобное уже случалось. Правда, без огласки. Как-то разбирались сами.

"У нас было заведено уголовное дело, мы были в милиции, дочь обращалась в Следственный комитет", — сказала Раиса Цыбулько.

С другой стороны, у школы множество положительных отзывов. Дети ходят сюда с удовольствием — говорят родители.

"У нас все в порядке, здесь очень хорошие педагоги, которые к каждому ребенку находят индивидуальный подход", — отметила Елена Дуленина.

Ситуация в своем роде безвыходная — коррекционных школ не так много и у родителей часто два варианта — закрыть глаза на конфликты и тихо перевести ребенка в другой класс, либо начать разбирательство и вовсе лишить ребенка возможности на обучение, а значит и на социализацию.