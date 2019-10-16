"Приезжайте, вам понравится": Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию

Бывший заместитель государственного секретаря США Ричард Стенгел выпустил книгу под названием "Как мы проиграли информационную войну". В ней он отметил, что комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян после его высказываний о пропаганде были более "тонкими", чем в изначальной формулировке.

Симоньян прокомментировала отрывок из книги Стенгела на странице в социальной сети. Она с иронией отметила: "Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке". При этом главный редактор заявила: "Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится".

В своей книге Ричард Стенгел рассказал, что человек, занимавший тогда должность государственного секретаря США, попросил его написать текст для публикации в блоге Госдепартамента. Целью статьи являлось осуждение RT за его действия, а также объяснение того, чем журналистика отличается от пропаганды.

Стенгел отметил, что в его публикации говорилось о том, что данная медиаструктура работает при поддержке государства, а также является одним из ключевых субъектов "пропагандистской кампании Москвы".

По словам бывшего заместителя госсекретаря США, главный редактор RT ответила на его статью через несколько часов. При этом "госпожа Симоньян" сопоставила его утверждения с фактами, проделав "блестящую работу", отметил Стенгел.

Кроме того, в августе 2014 года бывший государственный работник заявил об эффективности российских телеканалов и изданий, сообщает RT. По его словам, он удивлен, как умело российская сторона отстаивает свои позиции в соцсетях.