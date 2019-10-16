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16 октября 201918:54

Российскую журналистку изнасиловал главный редактор: СК завел уголовное дело

Егор Алеев/ТАСС

Следственные органы Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении местной журналистки Алины Щегловой.

Сотрудница интернет-издания "Новгород.ру" накануне обратилась в следственное управление с заявлением об изнасиловании. По ее словам, насильственные действия сексуального характера в ее отношении совершил главный редактор другого местного издания.

Ведомство провело доследственную проверку, которая смогла установить, что 27 сентября 2019 года подозреваемый после совместного распития алкогольных напитков изнасиловал Алину Щеглову.

Во вторник, 15 октября, интернет-издание "Новгород.ру" опубликовало статью в поддержку сотрудницы. В материале отмечается, что после того, как Щеглова подала заявление, она стала получать просьбы и намеки забрать заявление. Во время проверки в Следственном комитете поменяли следователя.

"Мы любим Алину, поддерживаем ее и верим ей. У нас, как и у нее, есть опасения, что ситуация с заявлением может в итоге закончиться ничем. Мы будем защищать коллегу и намерены освещать ход следствия", — отмечает издание в публикации.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Новгородской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса. Также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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