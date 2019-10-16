Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную недели отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В число 11-ти футболистов были включены два игрока сборной России – полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

Сборная России накануне провела два матча квалификации, по итогам которой добилась побед над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) и досрочно завоевала путевку в финальную часть Евро-2020. Черышев стал автором двух голов и двух голевых передач. Семенов же провел оба победных матча без замен.

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом:

Вратарь Мерт Гюнок (Турция);

защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры);

полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль);

нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).