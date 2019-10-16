В дагестанском селе пять человек госпитализированы с сибирской язвой

В Минздраве Дагестана сообщили о том, что в селе Новокули пять человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва".

По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветконтроля в личном подсобном хозяйстве, передает РИА Новости.

Эту информацию подтвердил и председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Он сообщил, что причиной заражения послужила разделка туши зараженного бычка.