КХЛ. Рижское "Динамо" на выезде обыграло "Барыс"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Нур-Султане местный "Барыс" на своей домашней площадке принимал рижское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Хоккеисты из Казахстана, несмотря на статус хозяев льда, на протяжении всего матча были в роли догоняющих. На шайбы динамовцев Рихарда Марениса, Лауриса Дарзиньша и Картера Эштона "Барыс" ответил голом Романа Старченко и дублем Алихана Асетова. Но последнее слово остались все-таки за рижанами – уже в овертайме Кристапс Сотниекс принес "Динамо" победу.