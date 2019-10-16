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Паводок 1 час назад

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16 октября 201920:33 Алексей Петров

Звучит как предупреждение: Путин потребовал отчитаться о помощи подтопленцам

Звучит как предупреждение: Путин потребовал отчитаться о помощи подтопленцам

Чиновникам, которые не желают вникать в проблемы людей, пострадавших от паводков, необходимо найти себе другую работу. Об этом Владимир Путин говорил сегодня, 16 октября, на совещании по ликвидации последствий наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке. Главные вопросы президент обозначил сразу: дошли ли до пострадавших деньги, сколько построено домов, не будут ли люди мерзнуть предстоящей зимой.

"Никаких пустых рассуждений и общих слов. Конкретно, что уже сделано и чего предстоит делать в ближайшее время. На цифрах показать", — сразу потребовал от участников совещания президент.

Главное сейчас — не допустить сбоев во время отопительного сезона. Дома нужно достроить до наступления холодов. Владимир Путин отметил:

"Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет. Мы имеем в данном случае дело с людьми, которые в беду попали. Нужно исходить из этого. Нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, тогда те, кто не могут выстроить свою работу с людьми, не туда попали — надо заняться другой работой". 

Системы жизнеобеспечения в Иркутской области сейчас уже восстановлены, есть и вода, и тепло. Работает городской транспорт. Люди ждут новоселья. Жительница Тулуна Светлана Крапивина рассказала: "Чем быстрее нам построят, тем лучше. Мы живем в своем списанном доме, там сыро".

В Нижнеудинске восстанавливают школу, которая пострадала от паводка. Учащихся колледжей и студентов младших курсов, которые поступили на платной основе, переведут на бюджетные места. Вице-премьер Мутко перед совещанием проинспектировал подтопленные регионы. Сделано многое, но хватает и нареканий, связанных и с темпами строительства новых зданий, и с восстановлением тех, что уцелели. Виталий Мутко рассказал, что по капремонту, если говорить честно, работы идут слабо, потому что местные жители хотят делать его в основном сами. На это Владимир Путин отметил, что 82 процента пострадавших от паводка все-таки подали заявления, но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта, а это только 50 процентов от общей суммы и количества людей. 

Многие решения принимались непосредственно на месте, когда Путин лично приехал в подтопленные районы. Семьи вправе рассчитывать на освобождение от подоходного налога и предоставление жилья независимо от того, есть ли у пострадавших другая недвижимость.

Более четырехсот предпринимателей получили выплаты по двести тысяч рублей, но и от бизнеса ждут, что никаких завышений цен на продукты в тех районах, где люди остались без подсобных хозяйств, не будет. 

"Мы собрали сетевые наши магазины, поставщиков и проговорили с ними о необходимости поставки достаточных объемов грузов продуктов с минимальными ценами", — заявил губернатор Еврейской АО Александр Левинталь.

Есть примеры, когда жители вообще не хотят переезжать на новое место — земля-то родная! Как, скажем, в поселке Воскресенский, что в Иркутской области.

"Они хотят остаться на месте, но нужно перевезти на более высокое. Но там земли федерального лесфонда. Мы все документы оформили. И, значит, я думаю, что на следующий год мы можем строить уже", — прокомментировал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. На это Владимир Путин спросил, выделена ли земля для стройки — ответ отрицательный. Российский лидер отметил, чтобы с этим не тянули.

Паводок стал настоящей драмой для тысяч людей и понятно, что обращений много. Владимир Путин заявил:

"Конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением. Но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, в шоколаде. Это значит, что у людей есть проблемы. Если уж они до нас добрались с этими бумагами, с этими обращениями, я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям". Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат".

Взять под контроль работу с теми заявлениями, которые первоначально были отклонены, Путин поручил полпреду Меняйло. Задач еще много, тем более впереди зима. Результативность зависит от слаженности работы федеральных и региональных ведомств. В любом случае помощь пострадавшим остается и дальше на особом контроле. 

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