"Не пил даже квас": родители погибшего мальчика возмущены экспертизой

Глава Следственного комитета взял на контроль дело о ДТП в Кировской области, где полицейский насмерть сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. Результаты медэкспертизы, которую выдали родителям, шокируют — там значится, что ребенок был... пьян. Количество алкоголя в крови соответствует примерно 100 граммам водки.

С отцом погибшего Вани Суворова мы встречаемся во дворе дома, где жил мальчик. Его родители уверены: дело пытаются замять. Сначала менялись следователи и даже фамилии виновника аварии, а теперь и вовсе новые данные судебно-медицинской экспертизы. В крови 6-тилетнего ребёнка обнаружен алкоголь 0,51 промилле — это примерно 100 граммов водки.

"Он даже квас и кисломолочные продукты не пил. Только воду и сок. Ребенка уже не вернуть, но и оставить безнаказанным нельзя", — говорит Владимир Суворов, отец погибшего ребенка.

Специалист, который проводил судмедэкспертизу в больнице небольшого города Уржума, считает, что никакой ошибки в документе нет.

"Ребенок два дня находился в морге. К сожалению, такие случаи бывают, когда даже в условиях хранения материалов в холодильнике развиваются процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале", — сообщил Сергей Насонов, судмедэксперт центральной районной больницы Уржума.

Спустя три месяца после трагедии к обочине дороги, где погиб 6-летний Иван Суворов, соседи приносят игрушки и цветы.

"Его мальчишка провозил на багажнике. Если бы он был пьян, разве смог бы сидеть? Я не верю, что он был пьян", — рассказала женщина.

Удар был такой силы, что мальчика отбросило на 17 метров. В первые минуты после аварии водитель, по словам очевидцев, внимательно осматривал поврежденную машину и не подходил к пострадавшему.

"В ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз, а также будут проведены дополнительные следственные действия", — сообщила Мария Меркулова, помощник руководителя следственного управления СКР по Кировской области.

За рулём иномарки был 45-тилетний майор МВД Сергей Мельников, за всё это время он так и не попросил у семьи прощения. Офицер продолжает нести службу в должности оперативного дежурного в пункте полиции Немского района.

В дежурной части нам заявили: ДТП произошло вне рабочего времени, никаких нареканий на оперативного дежурного здесь не имеют.

"Сергей Борисович работает, но все обстоятельства – через пресс-службу", — сообщил его коллега.

"Решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет принято после принятия решения по уголовному делу", — заявил Сергей Баранцев, начальник ОИОС УМВД РФ п Кировской области.

Детали этой трагедии крайне похожи на историю в подмосковной Балашихе. Два года назад в крови погибшего под колесами ребёнка тоже был обнаружен алкоголь. Только после дополнительных экспертиз родителям удалось доказать факт фальсификации. Водителя осудили.

"Там и там шестилетний мальчик, там и там следователя меняли, там и там – алкоголь. Я считаю, что это не совпадение", — рассказал Роман Шимко, отец погибшего ребенка.

Местные жители и родственники Вани Суворова требуют справедливого расследования. Это дело теперь на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета России. Александр Бастрыкин уже поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.