Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может пропустить две недели

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, получивший травму во время отборочной встречи с командой Швеции, может пропустить две недели. Испанец точно не сыграет с "Ливерпулем" в ближайшем туре английской премьер-лиги.

На 56 минуте при счете 1:0 в пользу шведов Давид получил повреждение и не смог продолжить игру. На поле вышел Кепа Аррисабалага. У Де Хеа выявлено повреждение мышцы. Испанец пропустит около двух недель. Таким образом он не сыграет 20 октября против "Ливерпуля" и 24 октября с "Астаной" в Лиге чемпионов.

Ворота "МЮ" в этих встречах будет защищать аргентинец Серхио Ромеро. В последний раз Ромеро играл за основной состав весной 2018 года.