В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его

В Москве полицейские задержали таксиста, который совершил разбойное нападение на пассажира и скрылся.

Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват". В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение для разбирательства.