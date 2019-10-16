"Заблудились": в МИД России прокомментировали снятие американских дипломатов с поезда

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что американские дипломаты уведомили Минобороны о планируемой официальной поездке, но при этом речь шла о посещении Архангельска, а не Северодвинска. "Видимо, заблудились", — отметили в ведомстве, подчеркнув при этом, что готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации. Ранее об официальном визите американских дипломатов рассказала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции Северодвинск. При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса — Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан. В их числе военно-морской атташе при посольстве США Уитситт Уилльям Кертис, американский военный атташе Д. С. Данн и атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони.

Кроме того, стало известно, что американские дипломаты во время поездки по Архангельской области пересаживались с поезда на поезд, после чего их и остановили в Северодвинске.

Территория, на которой находились граждане Штатов, является режимной. У иностранных пассажиров не было разрешения на въезд, потому они были сняты с поезда. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, после проверки документов американские дипломаты были отпущены. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что не занимается дипломатами. Другие официальные источники также пока никак не комментируют инцидент.

В Северодвинске располагается Беломорская военно-морская база, которая входит в состав Северного флота России. Также там размещается одно из крупнейших судостроительных предприятий России "Севмаш". Оно специализируется на создании стратегических подлодок и ведет ремонт крупных надводных кораблей.