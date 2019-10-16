В пермской колонии заключенный нанес себе травмы

Осужденный нанес себе увечья в пермской колонии в Соликамске, где ранее другой заключенный совершил самоубийство.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления Федеральной службы исполнения наказания РФ России по Пермскому краю.

Отмечается, что неоднократно судимый заключенный 16 октября нанес себе травмы, которые носят характер шантажа и не представляют угрозу здоровья мужчины. Ему оказана медицинская помощь, состояние его удовлетворительное.

15 октября в данном исправительном учреждении был обнаружен мертвый осужденный, покончивший с собой.

В конце сентября в той же колонии двое осужденных избили и изнасиловали заключенного. После этого против них было возбуждено уголовное дело. Другое – по статье о халатности – завели против сотрудников колонии.