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16 октября 201923:03

Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на чемпионате Европы по велоспорту

EPA

В нидерландском Апелдорне начался чемпионат Европы по велоспорту на треке. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли золото в командном спринте.

В финале Анастасия и Дарья выиграли у германского дуэта Эмма Хинце и Ли Софи Фридрих. На третьем место хозяйки трека – гонщицы из Нидерландов Шанне Браспеннинкс и Кира Ламберинк.

Анастасия и Дарья в шестой раз подряд выиграли первенство континента в командном спринте. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро девушки завоевали серебряные награды.

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