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16 октября 201923:29

В Солнечногорске загорелся частный дом, погибли два человека

В поселке Лунево (Солнечногорский район, Подмосковье) произошел пожар в частном доме. В результате погибли два человека – 42-летний мужчина и его знакомая. Известно, что накануне они распивали спиртные напитки, передает ТАСС.

По факту ЧП назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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В Солнечногорске загорелся частный дом

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