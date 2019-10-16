В Солнечногорске загорелся частный дом, погибли два человека

В поселке Лунево (Солнечногорский район, Подмосковье) произошел пожар в частном доме. В результате погибли два человека – 42-летний мужчина и его знакомая. Известно, что накануне они распивали спиртные напитки, передает ТАСС.

По факту ЧП назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.