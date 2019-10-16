Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии 22 октября в Сочи

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию 22 октября. Его визит продлится один день, сообщило агентство Anadolu.

В Сочи Эрдогана пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин в процессе телефонного разговора. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, президенты двух стран обсудят ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале операции "Источник мира" в Сирии 9 октября. Цель военных действий – возвращение на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и обеспечение мира в регионе.

Турецкий лидер обещал направить силы против террористов ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России), Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и их союзников, а также сохранить территориальную целостность Сирии.

Анкаре противодействуют правительственные силы САР и объединившаяся с Дамаском автономия на северо-востоке Сирии, в основном населенная курдами.

Страны – члены Евросоюза осуждают операцию в Сирии. В свою очередь Россия намерена способствовать налаживанию отношений между Турцией и Сирией, напоминает газета "Известия".