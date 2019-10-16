Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге

Екатеринбургский клуб УГМК с победы начал выступление в групповом этапе женской Евролиги. Баскетболистки из Екатеринбурга выиграли в гостях у бельгийской команды "Касторс Брен" с преимуществом в 8 очков.

УГМК выиграли три первых четверти 27:13, 24:15, 21:24. В четвертом периоде хозяйки паркета сократили отставание 27:15. В итоге победа команды из Екатеринбурга 87:79. У победительниц самыми результативными стали Мария Вадеева (22 очка, 10 подборов) и Бриттни Грайнер (20 очков, 8 подборов).

Курское "Динамо" также победило в первой встрече. Динамовки нанесли поражение французскому АСВЕЛу 79:64.