Екатерина. Самозванцы

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Brexit 25 минут назад

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17 октября 201902:00

Северная Ирландия обещала больше не чинить препятствий на пути к Brexit

Северная Ирландия обещала больше не чинить препятствий на пути к Brexit

Препятствий на пути к Brexit со стороны Северной Ирландии больше нет. Об этом сообщает ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух чиновников Евросоюза.

Демократическая юнионистская партия согласилась с предложениями по Brexit, передает телеканал "Россия 24". А именно от ее поддержки зависит, придет ли Борис Джонсон к успеху. Так что на островах не теряют оптимизма по поводу того, что соглашение с Брюсселем у Британии все-таки будет.

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