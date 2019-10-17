Матч "Барселона" – "Реал" может быть перенесен на декабрь

Волнения, охватившие Каталонию, могут помешать проведению матча между "Барселоной" и "Реалом". Изначально встреча была запланирована на 26 октября на барселонском стадионе "Камп Ноу".

Проведение встречи двух сильнейших команд Испании может обострить ситуацию. Власти Каталонии вряд ли смогут обеспечить безопасность болельщиков и участников матча. Поэтому высока вероятность, что матч между "Барселоной" и "Реалом" будет перенесен.

Сначала руководство Ла Лиги предложило клубам поменяться кругами, но эта идея не нашла поддержки ни у "Барселоны", ни у "Реала". Поэтому, скорее всего матч будет проведен 18 декабря.