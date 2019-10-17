Златан Ибрагимович может вернуться в Италию

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской "Фиорентине". Контракт 38-летнего футболиста с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в декабре нынешнего года.

Ибрагимович не будет продлевать контракт с калифорнийцами, однако и завершать карьеру швед не собирается. Златан намерен вернуться в Европу и отыграть минимум сезон. Как сообщает "Спорт-Экспресс", в услугах шведского футболиста заинтересована итальянская "Фиорентина". В составе "фиалок" уже выступает другой знаменитый ветеран – французский полузащитник Франк Рибери.

Златан Ибрагимович провел семь сезонов в итальянской Серии А, причем выступал за три самых титулованных клуба – "Ювентус", "Интер" и "Милан". В составе каждого из них он выигрывал чемпионский титул.