ВВС антитеррористической коалиции уничтожили свой склад боеприпасов в Сирии

В среду, 16 октября, военно-воздушные силы международной антитеррористической коалиции нанесли в Сирии удар с целью уничтожения боеприпасов, оставленных после отвода войск. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Майлс Кэггинс — официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии и Ираке группа стран, возглавляемых США.

Кэггинс уточнил: после того как военные коалиции и основная боевая техника покинули регион, два истребителя F-15E коалиции нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу, принадлежащему компании Lafarge, для уничтожения склада с боеприпасами. Это было сделано также для снижения пригодности объекта с военной точки зрения, сообщает ТАСС.