"Арсенал" рассматривает возможность замены тренера Эмери на Юнгберга

Руководство лондонского "Арсенала" не исключает возможности замены главного тренера Унаи Эмери по окончанию сезона. В качестве потенциального преемника испанского специалиста рассматривается бывший полузащитник "канониров" Фредерик Юнгберг.

Судьба Эмери зависит от попадания "Арсенала" в Лигу чемпионов по итогам первенства 2019/20. Если, как и в прошлом чемпионате лондонцы не попадут в четверку сильнейших, то контракт с Эмери продлен не будет.

При таком повороте событий наиболее вероятной кандидатурой на пост тренера "Арсенала" видится его бывший футболист Фредрик Юнгберг. В бытность игроком Фредрик отыграл 9 лет в составе "канониров". Швед дважды выигрывал чемпионат и трижды побеждал в Кубке Англии, а в сезоне 2001/02 признавался лучшим футболистом премьер-лиги. В настоящее время 42-летний Юнгберг входит в тренерский штаб Унаи Эмери.