Трамп написал Эрдогану письмо с угрозами и предложением "хорошей сделки"

Стало известно, что 9 октября Дональд Трамп написал Эрдогану письмо, в котором предлагал ему "хорошую сделку" и договориться с курдами, а также угрожал уничтожить экономику Турции. Он также написал, что скоро позвонит Эрдогану.

Трамп предположил, что президент Турции не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, и заверил, что сам он не хочет нести ответственность за уничтожение экономики Турции, однако пойдет на это. Он сообщает и о том, что командующий коалицией "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди может пойти на уступки, на которые он никогда бы не согласился ранее. Письмо от главнокомандующего Трамп приложил к посланию к турецкому лидеру.

Телеканал CNN также приводит слова Трампа о том, что он приложил много усилий для решения проблем Анкары. "Не подводите мир", "не будьте дураком", "не будьте крутым парнем", — призывает Эрдогана американский президент.