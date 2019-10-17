Парубий: политики Запада навязывали Украине свои решения

Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что политики Запада навязывали свои решения Украине. Об этом Парубий рассказал в студии "Радио НВ" 16 октября.

По мнению бывшего спикера, некоторые коллеги из стран Запада заранее договорились с лидером Украины Владимиром Зеленским о принятии закона об амнистии ополченцев из ЛНР и ДНР. Но Парубий при этом не назвал никаких имен.

Как отметил Парубий, он не может объявлять все имена зарубежных партнеров Украины, некоторые из которых упоминали, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы о выборах, об амнистии и особом статусе.

1 октября контактная группа в Минске подписала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу, а также проведение местных выборов. Кроме этого, был согласован порядок отвода сил, напоминает газета "Известия". Документ необходимо закрепить в законодательстве Украины.

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики прокомментировали согласование "плана Штайнмайера", назвав его первым, но пока символическим шагом к миру. Донбасс ждет от официального Киева выполнения Минских соглашений и вовлечения ЛНР и ДНР в диалог, напоминает газета "Известия".