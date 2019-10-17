"Вашингтон" оказался сильнее "Торонто"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз". Клуб из столицы США взял верх с результатом 4:3.

К одиннадцатой минуте "кленовые листья" вели 2:0, причем вторую шайбу в ворота "Кэпиталз" забросил Илья Михеев. Это его третий гол в нынешнем сезоне. "Вашингтон" сократил отставание в конце первого периода, а после перерыва забросил три шайбы. Евгений Кузнецов сравнял счет, отличившись во второй раз в чемпионате. Александр Овечкин помог Джону Карлсону в эпизоде со вторым голом. В конце третьего периода "Торонто" сократил отставание до минимума, но спасти игру не смог. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 28 бросков, совершенных по его воротам.

"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду переиграл "Даллас Старз" 3:2. У гостей две результативные передачи сделал Александр Радулов.. Такой же счёт 3:2, только после дополнительного периода, был зафиксирован в матче "Питсбург Пингвинз" – "Колорадо Эвеланш". "Пингвины", игравшие без травмированного Евгения Малкина, одержали непростую победу.