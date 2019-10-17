Посольство РФ рассказало об особом знаке внимания властей ОАЭ в адрес Путина

Российское посольство в Эмиратах рассказало об особом знаке внимания властей в адрес Путина. Во время подъезда президента РФ ко дворцу наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль-Нахайяна его автомобиль Aurus сопровождали машины полиции, раскрашенные в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС". Это – не рядовая ситуация, подчеркнули в посольстве. Как правило, российские делегации другого уровня сопровождаются обычными автомобилями полиции.

Такое сопровождение кортежа – дополнительный знак внимания, который оказала эмиратская сторона в рамках теплого приема, передает РИА Новости. Известно, что принимающая сторона не консультировалась с посольством по поводу особо оформленных автомобилей.

В качестве приветствия российскому президенту власти ОАЭ также подняли в небо эскадрилью истребителей, которые раскрасили небо в цвета флага России. Пушки возле дворца выполнили 21 залп.