Делегация США вылетела в Анкару на переговоры по Сирии

Ситуацию с военной операцией Турции в Сирии обсудят на переговорах в Анкаре. Туда в ночи спешно вылетели вице-президент США Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео, помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Пенс рассчитывает на личную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает телеканал "Россия 24". Состоится ли она в таком формате – тет-а-тет, пока неясно. Изначально турецкий лидер от общения с Пенсом отказался, потом, вроде бы, изменил свое мнение. Но официальных подтверждений еще нет.

Сообщается, что американская делегация вылетела в Анкару примерно в час ночи по Москве. Полет займет ориентировочно 12 часов.