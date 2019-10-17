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Ситуация на Украине 1 час назад

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17 октября 201906:32

Минобороны Украины получит от Германии 1,5 миллиона евро на медоборудование

Минобороны Украины получит от Германии 1,5 миллиона евро на медоборудование

Германия выделит Минобороны Украины полтора миллиона евро на медицинское оборудование. Об этом в своем Twitter заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Деньги пойдут на новые мобильные рентген аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.

Сообщение посла начинается со слов "для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине". Это своего рода ответ на скандал, вызванный телефонным разговором президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп во время разговора выразил эту мысль, а Зеленский — согласился "на тысячу процентов", напоминает телеканал "Россия 24".

 

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