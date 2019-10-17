Минобороны Украины получит от Германии 1,5 миллиона евро на медоборудование

Германия выделит Минобороны Украины полтора миллиона евро на медицинское оборудование. Об этом в своем Twitter заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Деньги пойдут на новые мобильные рентген аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы.

Сообщение посла начинается со слов "для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине". Это своего рода ответ на скандал, вызванный телефонным разговором президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп во время разговора выразил эту мысль, а Зеленский — согласился "на тысячу процентов", напоминает телеканал "Россия 24".