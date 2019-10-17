"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит проект бюджета Украины на 2020 год

Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" не станут поддерживать проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который утвердил кабинет министров. Об этом заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Представители фракции считают, что, хотя законопроект предложила новая команда, основные положения в нем такие же, как и при прежней власти. А при таком раскладе миллионы украинцев так и останутся нищими.

Медведчук уверен: в правительстве не понимают, как повысить уровень доходов местных граждан, сообщает телеканал "Россия 24". Он отмечает, что его партия предлагала альтернативные решения на 2020 год, но их так и не учли.