Семьям на Дальнем Востоке начали выплачивать маткапитал за второго ребенка

На Дальнем Востоке начались дополнительные выплаты материнского капитала. За второго ребенка региональные власти дают еще более 130 тысяч рублей.

Финансовую поддержку могут получить женщины, родившие после 1 января 2019 года, сообщает телеканал "Россия 24".

На Камчатке для реализации проекта выделено 117 миллионов рублей. Деньги, как и прежде, можно потратить на образование и улучшение жилищных условий, в частности – на ипотеку.